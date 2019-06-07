رئيس الكاف يناقش مع أبو ريدة استعدادات مصر لتنظيم الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (د ب أ):
أكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن رئيس الاتحاد الأفريقي (كاف) أحمد أحمد عقد اجتماعا مع هاني أبو ريدة رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية في حضور عدد من المسئولين بالكاف.
وذكر الاتحاد المصري عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة أنه تم خلال الاجتماع استعراض آخر الاستعدادات الخاصة بتنظيم البطولة التي تنطلق في مصر يوم 21 يونيو الجاري، وذلك على هامش اجتماعات الاتحادين الدولي والأفريقي التي عقدت في باريس بمناسبة إقامة كأس العالم للسيدات وإعادة انتخاب جياني إنفانتينو رئيسا للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).
وأضاف الاتحاد المصري أن تلك الجلسة جاءت بعد انتهاء رئيس الاتحاد الأفريقي من الإدلاء بأقواله أمام جهات التحقيق الفرنسية في الشكوى المقدمة ضده.
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