تعرف على مواعيد مباريات اليوم "الجمعة الأوروبي" والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الجمعة مع عدد من المباريات بتصفيات أمم أوروبا. الخليج 365 الرياضي يستعرض أبرز هذه المباريات والقنوات الناقلة: وديات 08:45 ـ تونس vs العراق ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 3 HD تصفيات أمم أوروبا: 06:00 ـ جورجيا vs جبل طارق ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 2 HD Advertisements 08:45 ـ جزر فاروه vs اسبانيا ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 1HD 08:45 ـ السويد vs مالطة ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 2 HD 08:45 ـ مقدونيا vs بولندا ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 7 HD 08:45 ـ التشيك vs بلغاريا ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 6 HD 08:45 ـ النرويج vs رومانيا ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 5 HD. 08:45 ـ أوكرانيا vs صربيا ـ القناة الناقلة: بى أن سبورت 9 HD

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