رياضة | قرار عاجل من الجبلاية لمحمد صلاح بعد أزمة العيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قرار عاجل من الجبلاية لمحمد صلاح بعد أزمة العيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر اتحاد الكرة على فرض حراسة خاصة على محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا خلال الفترة الممتدة ما بين 21 يونيو و19 يوليو المقبل.

وينوي مجلس الجبلاية فرص الحراسة على محمد صلاح تحسبًا للمضايقات التي قد يواجهها صلاح في مصر كما حدث قرب منزل أسرته في محافظة الغربية للاحتفال بعيد الفطر المبارك في قريته "نجريج".

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ومنع تجمع أهالي قرية نجريج محمد صلاح من الخروج لتأدية صلاة العيد في ساحة القرية، فيما أدت زوجته الصلاة وسط الأهالي.