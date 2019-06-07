رياضة | "سيارات" أحمد أحمد في مدغشقر تكشف فضائحه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سيارات" أحمد أحمد في مدغشقر تكشف فضائحه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن مخالفات جديدة تزعم أن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" ارتكبها خلال فترة ولايته الأولى وأهمها الحصول على رشوة من شركة "تاكتيكال ستيل" تقدر بـ830 ألف دولار مقابل تكليفها بتزويد الكاف بأدوات رياضية، بدلا من "بوما".

وأشارت الصحيفة إلى أن أحمد أحمدد متورط كذلك في شبهة شراء سيارت فارهة باهظة الثمن، وتحميل أسعار معظمها على حساب الاتحاد الإفريقي.

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وحصلت الصحيفة على ما أكدت أنها نسخ من العقود والخطابات الموجهة للكاف من أجل الحصول على المبالغ المطلوبة مقابل السيارات التي يتعدى ثمن بعضها الـ190 ألف دولار.

وأكدت مصادر الصحيفة أن أحمد لم يكتف بشراء السيارات الفارهة المذكورة، لكنه استغل سلطته أيضا لشراء سيارتين مقابل 90 ألف دولار للاستخدام داخل مدغشقر خلال تواجده في البلاد، في ظل تواجد السيارات الأخرى في مصر التي يوجد بها مقر الاتحاد الإفريقي.

ويتولى أحمد أحمد رئاسة الاتحاد القاري منذ عام 2017 خلفا للكاميروني عيسى حياتو، الذي ترأس الكاف لنحو 3 عقود.