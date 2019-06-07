رياضة | الأسباب الحقيقية للقبض على أحمد أحمد ودور "فهمي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأسباب الحقيقية للقبض على أحمد أحمد ودور "فهمي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خضع أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للتحقيق من جانب السلطات الفرنسية بشأن تهم فساد في شكوى مقدمة من المصري عمرو فهمي السكرتير العام السابق للكاف والمقال بقرار من أحمد أحد في أبريل الماضي.

واتهم عمرو فهمي رئيس الكاف بإهدار أموال الاتحاد حيث تم الاتفاق مع شركة بوما من أجل تزويد الكاف بالأدوات الرياضية الخاصة بكأس الأمم للمحليين في عام 2018 في المغرب وتم الاتفاق على أن تحصل بوما على 312 ألف يورو وذلك يوم 14 ديسمبر 2017 لكن أحمد أحمد قام بإلغاء هذا الاتفاق فقط بعد مرور 4 أيام لمنح شركة أديداس الصفقة مما جعل بوما توقع غرامة 105 آلاف يورو على الكاف الذي قام في ديسمبر 2017 بطلب نفس المعدات من الشركة الفرنسية تاكتيكال ستيل مقابل 1.2 مليون يورو.

وكشفت الشكوى عن أنه رغم وجود شركة تاكتيكال ستيل في فرنسا إلا أن الأموال كانت تحول لشركة تركية تدعى سيرين هيدرافات إلى جانب أن روموا سايلر المدير التنفيذي لشركة تاكتيكال هو صديق مقرب من لويك جيرلاند المساعد الأول لأحمد أحمد.