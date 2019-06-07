رياضة | الترجي يفجر مفاجأة عن إعادة مباراة الوداد في نهائي إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الترجي يفجر مفاجأة عن إعادة مباراة الوداد في نهائي إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف رياض بتنور رئيس فرع كرة القدم في نادي الترجي التونسي عن أن قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الذي صدر في باريس، بشأن مباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، لم يصل رسميًا للنادي بعد.

وقرر كاف أمس إعادة مباراة الترجي والوداد على أرض محايدة، معللًا إلغاء نتيجة المباراة التي أقيمت الجمعة الماضي في تونس، بغياب الظروف الأمنية المناسبة.

وقال رياض بنور في تصريحات تليفزيونية: "الترجي كوَّن هيئة دفاع للتركيز على هذا الملف، وسنعمل كل ما في وسعنا للدفاع عن حقوق فريقنا، وللرد على قرار ظالم أسس له الاتحاد الافريقي قانونيًا كما أراد من خلال تغيير الحقائق".

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وأضاف: "بعد أن انطلقوا من موضوع "الفار" نجدهم يريدون الإساءة لأمن البلاد وأنا أتحدى ليس أفراد بعثة الوداد، بل أي فرد من جماهير الفريق المغربي التي جاءت إلى تونس، أتحداهم أن يكون أي فرد منهم قد تعرض للمضايقة في طريقه إلى الملعب وخلال اللقاء وبعد نهايته، أو أثناء مغادرة الملعب".

وتابع رياض بنور: "ما أقلقنا حقًا هو القول إنه تم اتخاذ القرار بالإجماع، فلو كان كذلك لماذا امتد الاجتماع إلى يومين، وكل تلك الساعات للخروج بهذا القرار المقتضب؟".

وأتم: "عندما يصلنا الإخطار الرسمي بالقرار سيكون لدينا ردًا صريحًا، وأشكر الاتحاد التونسي لكرة القدم الذي كان معنا منذ الخطوة الأولى، وقام بالمرافعة عنا خلال الجلسة.. تونس بلد كبير له رجال يدافعون عنه، وعن أمنه، وللكرة التونسية اتحاد قوي قادر على الدفاع عنها".