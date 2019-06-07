الان تتابع تصفيات يورو 2020: إيطاليا تسعى لمواصلة الانتصارات أمام اليونان والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل روما- الخليج 365:

يشعر روبيرتو مانشيني مدرب منتخب إيطاليا بالقلق، وذلك بسبب الانتقالات المحتملة لبعض من لاعبي الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك حينما يستعد لمواجهة مضيفه منتخب اليونان في تصفيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020)، غدا السبت.

ويبدو أن عددا من لاعبي المنتخب الإيطالي في طريقهم للانتقال لأندية جديدة خلال سوق الانتقالات التي ستفتح في الأول من تموز/يوليو المقبل، وتختتم في الثاني من أيلول / سبتمبر المقبل، لكن جميعهم وعدوا بالتركيز بشكل كامل على مباراة اليونان ومن بعدها بثلاثة أيام مواجهة البوسنة والهرسك في تورينو.

وتتصدر إيطاليا المجموعة العاشرة بست نقاط، حيث ترغب في مواصلة تقديم أفضل العروض بعد خمس مباريات متتالية بدون استقبال أهداف، فيما تتشارك اليونان والبوسنة والهرسك في نفس الرصيد بأربع نقاط.

وينتظر اللاعبان الشابان فيديريكو تشيسيا ونيكولو باريلا ، صيفًا مزدحمًا، حيث يشاركان أيضًا في بطولة كأس أمم أوروبا للشباب لأقل من 21 عامًا في الفترة من 16 حزيران / يونيو الجاري وحتى 30 من الشهر ذاته.

وبعد نهاية البطولة التي ستقام في إيطاليا وسان مارينو، سيواجه لاعبا المنتخب الإيطالي الواعدين تغييرات حاسمة في مسيرتهما الكروية، مع وجود عروض من إنتر ميلان ويوفنتوس الإيطاليين.

وقال تشيسيا مهاجم فيورنتينا، إن اهتمام الأندية الكبيرة يجعله يشعر بالارتياح، لكنه لم يشتت انتباهه عن العمل مع المنتخب.

وأضاف: “أضع هاتفي دائمًا على وضع الطيران، ارتداء قميص المنتخب الإيطالي هو حلم كل طفل، إنها تجربة رائعة وتجعلك تركز على كل الحصص التدريبية”.

وقال باريلا لاعب خط وسط كالياري، إنه جعل هاتفه صامتًا بعد أن ودع زملاءه في الفريق بنهاية الموسم الماضي”.

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وأضاف: ” الآن أنا مع المنتخب الوطني، ثم مع منتخب أقل من 21 عامًا، ثم سيكون هناك وقتا للحديث عن أشياء أخرى”.

ويبدو أن جناح نابولي لورينزو إنسيني لديه تصميم قوي على تحسين رصيده الدولي مع المنتخب، حيث بلغ الثامنة والعشرين من عمره يوم الثلاثاء الماضي.

وقال إنسيني: “إننا نبني مجموعة قوية بهدف التأهل للبطولة الأوروبية المقبلة بأي ثمن، نحن إيطاليا ونحن نستحق المشاركة”.

وتابع: “لقد كنا ندرس اليونان خلال الأيام القليلة الماضية ولن تكون مباراة سهلة، يجب أن نبدأ بقوة ونتطلع إلى الاستفادة القصوى من إمكانياتنا”.

أوضح إنسيني “لدي رغبة كبيرة في زيادة رصيدي التهديفي مع المنتخب الوطني، حتى الآن لم أسجل سوى أربعة أهداف من 30 مباراة.

ويمكن أن يشارك إنسيني إلى جانب كل من تشيسيا وأندريا بيلوتي، أو المخضرم فابيو كوالياريلا/ 36 عامًا/ هداف الدوري الإيطالي، كما يمكن أن يحظى كل من ستيفان الشعراوي وشيرو إيموبيلي ومويس كين 19/ عامًا/ بفرصة مع الفريق.

وسيكون على ماركو فيراتي وصاحب الأصول البرازيلية جورجينهو أن يلعبا دور صناعة اللعب بدعم من باريلا.

وسيشارك قائد الفريق جورجيو كيلليني إلى جانب ليوناردو بونوتشي في قيادة خط الدفاع، فيما من المحتمل مشاركة الحارس المخضرم سالفاتوري سيريجو ليحل بدلًا من جيانلويجي دوناروما المصاب.

وغادر الثنائي ليوناردو سبينسوولا الظهير الأيسر ليوفنتوس، وماتيو بوليتانو، مهاجم إنتر ميلان، معسكر المنتخب الإيطالي بسبب الإصابة.