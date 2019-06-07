اتحاد الكرة يتحمل تكلفة إقامة منتخبي تنزانيا وغينيا لمواجهة الفراعنة وديًا...

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جدة - عمرو شويل قرر اتحاد الكرة تحمل تكاليف إقامة منتخبي تنزانيا وغينيا اللذين سيواجههما الفراعنة وديا يومي ١٣ و١٦ يونيو ببرج العرب . وأنطلق أمس الخميس معسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المكسيكي خافيير أجيري استعدادًا لبطولة أمم افريقيا التى تنطلق 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل. Advertisements وكان اجيري أعلن قائمة تضم 25 لاعبا للمعسكر وهم أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي)، ووليد سليمان (الأهلي)، وعبدالله السعيد (بيراميدز)، وأحمد علي (المقاولون العرب)، ومحمد النني (أرسنال الإنجليزي)، ومحمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، وأحمد حجازي (ويست بروميتش الإنجليزي)، وعمر جابر (بيراميدز)، وأحمد الشناوي (بيراميدز)، ومروان محسن (الأهلي)، ومحمد أبو جبل (سموحة)، وطارق حامد (الزمالك)، وأحمد حسن كوكا (أولمبياكوس اليوناني)، وعلي غزال (فيرنس البرتغالي)، ومحمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركي)، وعمرو وردة (أتروميتوس اليوناني)، وأيمن أشرف ومحمد الشناوي (الأهلي)، ومحمود حمدي "الونش" (الزمالك)، وباهر المحمدي (الإسماعيلي)، وأحمد أيمن منصور (بيراميدز)، ونبيل عماد "دونجا" (بيراميدز)، ومحمود عبدالرحيم "جنش" ومحمود علاء (الزمالك) وأحمد أبو الفتوح (سموحة). ويتواجد 23 لاعب فى معسكر الفراعنة بإستثناء الثنائى محمد صلاح لاعب ليفربول و محمد النني المحترف بأرسنال الإنجليزي.

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