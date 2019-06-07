شكرا لقرائتكم غياب نجوم 2006 عن المشاركة فى أمم أفريقيا 2019 رغم استمرارهم فى الملاعب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أيام وتنطلق بطولة كأس الأمم ألافريقية 2019، والتى تنظمها مصر، والتى تسضيف 24 منتخب لأول مرة فى التاريخ البطولة، و يستعرض "سوبر كور"، نجوم شاركو فى بطولة 2006 مع الفراعنة ولكن استبعدوا من هذه النسخه وهم كالتالى:
1 - الإصابة تبعد أحمد فتحي
خرج أحمد فتحي أحد نجوم منتخب 2006 ،من حسابات المكسيكي خافيير اجيري و الإنضمام لصفوف المنتخب فى أمم أفريقيا بعد أن خرج من حسابات الاهلي مؤخراً بسبب الإصابة و إبتعاده لفترة طويلة ، إلى جانب اعتماد اجيري فى المنتخب على الثنائى أحمد المحمدي المحترف بأستون فيلا الإنجليزي وعمر جابر لاعب بيراميدز.
2- إصابة الحضري تمنعه من حراسة الفراعنة فى أمم أفريقيا
واجه عصام الحضري حارس مرمى نادي النجوم أزمة كبيرة كانت وراء إستبعاده من القائمة النهائية لأمم أفريقيا وهى الإصابة و ابتعاده عن المشاركة مع ناديه النجوم ومن قبله الإسماعيلي بصفة أساسية ليفقد أمله الأخير رسمياً فى الإنضمام لقائمة المنتخب بعد إعلان المكسيكي خافيير أجيري اختيار 4 حراس مرمى وهم أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز و محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي و محمود جنش حارس الزمالك و محمد أبو جبل حارس مرمى سموحه.
3- منصف يتألق مع دجلة وينتظر الفرصة
كان محمد عبد المنصف الحارس الثالث فى بطولة أمم أفريقيا 2006 التى ضمت عصام الحضري والذى حصل وقتها على لقب أفضل حارس فى البطولة و أفريقيا ، إلى جانب عبد الواحد السيد الذى لم يشارك ، ويظهر منصف بمستوي رائع مع وادي دجلة خلال الفترة الحالية إلا أن القائمة خلت من اسمه وضمت 4 حراس مرمى وهم أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز و محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي و محمود جنش حارس الزمالك و محمد أبو جبل حارس مرمى سموحه.
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