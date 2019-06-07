شكرا لقرائتكم الجوهري لاعب المقاولون يطير إلى ألمانيا لاجراء جراحة الصليبى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يطير يوسف الجوهري لاعب المقاولون العرب، الى ألمانيا اليوم الجمعة، لإجراء جراحة الرباط الصليبي، بعد أن أصيب خلال مران الفريق .

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 48 نقطة ويتبقى للمقاولون مباراة مؤجلة مع النادي الأهلي من المرتقب إقامتها بعد الانتهاء من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في 21 يونيو الجاري.