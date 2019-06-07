شكرا لقرائتكم المنتخب الأولمبي يخوض أول مرانه اليوم استعدادا لودية أوزبكستان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يقود شوقى غريب المران الأول للمنتخب الأولمبى، الأول فى أوزبكستان استعدادا للمباراة الودية التى ستقام الاحد ضمن برنامج الإعداد لبطولة أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وكان شوقى غريب استبعد رمضان صبحي من القائمة المسافرة فى اللحظات الأخيرة بعد اتفاقه مع شوقي غريب علي السفر لانجلترا لإنهاء بعض الأمور مع ناديه هيدرسفيلد سواء بالرحيل عن الدوري الانجليزي والبقاء في الأهلي وهو ما وافق عليه غريب الذي فضل تحديد اللاعب لمستقبله خلال الفترة المقبلة، فيما منح الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي 24 ساعة راحة لصلاح محسن نجم الأهلي ،بعد زواج اللاعب وإقامة فرحه أمس الخميس، على أن يلحق ببعثة المنتخب الأولمبي يوم السبت، كما تم استبعاد الثلاثى عبد الرحمن مجدي وأحمد مصطفى ومحمود مرعى لأسباب فنية.

يخوض المنتخب الأوليمبي وديتين أمام أوزبكستان يومي 9 و 11 يونيو الجاري فى إطار الإعداد لأمم أفريقيا تحت 23 سنة والتى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل.