شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف الجوهرى يطير إلى ألمانيا لإجراء جراحة الصليبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسافر اليوم الجمعة يوسف الجوهري لاعب المقاولون العرب إلى ألمانيا وذلك لإجراء جراحة الرباط الصليبي.

كان يوسف الجوهري قد تعرض لإصابة القطع في الرباط الصليبي خلال مشاركته بتدريبات الفريق، وتقرر سفر اللاعب إلى ألمانيا بناء على رغبته لإجراء الجراحة هناك.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 48 نقطة ويتبقى للمقاولون مباراة مؤجلة مع النادي الأهلي من المرتقب إقامتها بعد الانتهاء من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في 21 يونيو الجاري.