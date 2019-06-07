عاصم صلاح لـ"الخليج 365": اختيارات الفراعنة فى عهد أجيرى "ماشية بالحب"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختيارات الفراعنة فى عهد أجيرى "ماشية بالحب"

الزمالك فاوضنى 4 مواسم والصفقة فشلت

التخبط سر ضياع الأهلى هذا الموسم

المعلم وغريب والعميد الأحق بتدريب الفراعنة

منتخب مصر لن يفوز ببطولة الأمم الأفريقية

أسود الأطلسى المرشح الأقوى للتتويج بكأس الأمم الأفريقية

بالورقة والقلم كوبر "مظلوم"

أجيرى لم يواجه منتخبًا قويًا وكأس الأمم ستظهر إمكانياته

"الدنيا ماشية بالحب فى منتخب مصر مع أجيرى وهانى رمزى، والمنتخب لن يفعل شيئًا فى كأس الأمم الأفريقية".. بهذه الآراء الصادمة أبدى عاصم صلاح الظهير الأيسر لطلائع الجيش غضبه الشديد من ضياع أحلام المتألقين خارج الأهلى والزمالك فى تمثيل الفراعنة مؤكدًا أن المدرب الوطنى هو الأنسب لتدريب المنتخب الوطنى.

عاصم صلاح فتح قلبه لـ"الخليج 365" ليكشف تفاصيل مفاوضاته مع الزمالك ورأيه فى المنافسة على الدوري هذا الموسم وطموح فريقه فى إنهاء الموسم بمركز متقدم ودار شريط الحوار التالى:

*بداية ما تقييمك لأدائك هذا الموسم مع الطلائع؟

اعترف أنه موسم ليس جيدًا لى بعكس المواسم الأربعة السابقة مع الطلائع ولكن الإصابة التى تعرضت لها فى عضلات البطن السفلية تسببت فى غيابى عن الملاعب أربعة أشهر وأثرت على أدائى كثيرًا.

*متى ينتهى تعاقدك مع طلائع الجيش؟

بنهاية الموسم المقبل

*هل تنوى تمديد تعاقدك مع الطلائع؟

أشعر بارتياح كبير داخل فريق الطلائع ولكن أملك عروضا من بعض الأندية المحلية أو الخارجية وبنهاية الموسم سوف أجلس مع المسئولين لحسم كل التفاصيل

*لماذا فشلت صفقة انتقالك للزمالك أكثر من مرة؟

بالفعل الزمالك فاوضنى أربع مرات عن طريق مرتضى منصور وإسماعيل يوسف وأمير مرتضى وفى كل مرة تفشل الصفقة فى اللحظات الأخيرة.

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*وهل تلقيت عروضًا من الاهلى ؟

إطلاقا كانت مجرد شائعات إعلامية.

*فى رأيك من هو بطل الدوري هذا الموسم؟

المنافسة صعبة للغاية وأعتقد أن مباراة الأهلى والزمالك ستكون الفيصل.

*من هو أفضل لاعب فى مصر؟

فى الدور الأول كان وليد سليمان لاعب الأهلى ولكن بعد قدوم عبد الله السعيد لبيراميدز فى الشتاء خطف الأضواء ولكن لاننسى إبداعات فرجانى ساسى مع الزمالك.

*هل تأثر الزمالك بغياب ساسى؟

بالتأكيد فهو لاعب كبير ومميز وبغيابه خسر الزمالك من المصرى وكان الأداء سيئًا أمام حسنية أغادير المغربى.

*وماذا عن تتويج الزمالك بالكونفدرالية؟

الزمالك أحسن فريق فى مصر هذا الموسم يملك فريقين كاملين مدججين بالنجوم وكان الأحق باللقب.

*وماذا عن الأهلى؟

التخبط سر ضياع الأهلى هذا الموسم والتاريخ بيقول كل 8 سنين الأهلى لازم يقع موسم عشان يغير جلده ويرجع أقوى مما كان وأثق أن الموسم المقبل سيكون الأهلى بشكل مختلف تمامًا.

*كيف ترى مجموعة الفراعنة فى كأس الأمم الأفريقية؟

سهلة جدًا بس البطولة صعبة.

*هل تتوقع فوز الفراعنة بكان 2019؟

الجمهور سيدفع منتخب مصر لتخطى الأدوار الأولى ولكن بعد ذلك لن يستطيع الفراعنة إكمال المنافسة فهناك منتخب المغرب المرشح الأول للتتويج باللقب.

*كيف ترى أداء أجيرى مع الفراعنة؟

حتى الآن لم يواجه منتخبا قويا حتى نستطيع الحكم على قدراته كمدرب وسيواجه فرق سهلة فى المجموعة وبعد تخطيها حينها سوف نرى قدراته أمام منتخب قوى.

*وماذا عن اختيارات أجيرى للاعبين؟

الدنيا ماشية بالحب فى المنتخب، مين موجود فى المنتخب من خارج الأهلى والزمالك؟، الاختيارات هيا هيا والعناصر الجديدة هم أبناء هانى رمزى الذى دربهم فى المنتخب الأولمبى ومنتخب الشباب، مثلاً أحمد فتوح لا يلعب مع سموحة وتم ضمه للمنتخب

*هل كنت ضد رحيل كوبر عن الفراعنة؟

طبعًا لأن كوبر بالورقة والقلم نجح مع المنتخب ووصلنا المونديال ونهائى أفريقيا وعمل فريق من إمكانيات اللاعبين الموجودين لديه وغير جلد الفراعنة تمامًا

*كوبر كان متهما بالأداء الدفاعى ماتعليقك؟

وهل كان يملك خيارًا آخر هذه هى قماشة اللاعبين المتواجدين فى منتخب مصر وقتها ماذا كان سيفعل؟

*هل تؤيد المدرب الوطنى للفراعنة؟

طبعًا لأن أي الفايدة أجيب مدرب أجنبى ومعاه مدرب عام مصرى هو المتحكم فى كل الأمور.

*من فى رأيك الأصلح لتدريب الفراعنة محليًا؟

حسن شحاتة وشوقى غريب حققا إنجازات كبيرة ومن الجيل الجديد حسام حسن الأفضل.