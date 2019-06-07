محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:
زوار الخليج 365 الكرام نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز التصريحات التي أطلقت ليوم الخميس.
خاص.. أيك آثينا اليوناني قدم عرضًا رسميًا للأهلي لضم محمد هاني
صحيفة: كينو يرغب في الرحيل عن بيراميدز
تطور جديد حول رحيل تريزيجيه من قاسم باشا
فيفا بعد القبض على رئيس كاف:لا مكان للمخالفين في كرة القدم(بيان رسمي)
مسؤول مغربي: إعادة مباراة الترجي والوداد قرار غير عادل
الخليج 365 يكشف.. لماذا تم التحقيق مع أحمد أحمد في فرنسا
أبو ريدة: نستعد لتقديم أفضل كأس أمم إفريقيا في التاريخ
بالفيديو.. سمير عثمان: بكاري جاساما يتم استخدامه في المباريات
كانت هذه تفاصيل خبر تصريحات الخميس.. اجتماع أبو ريدة وأحمد أحمد.. وعرض يوناني للاعب الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.