محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
شهد يوم أمس الخميس العديد من الأحداث الهامة التي نستعرضها في التقرير التالي:
بالصور.. أول ظهور لأحمد أحمد رئيس الكاف عقب التحقيق معه بفرنسا
تقارير عالمية: فرنسا تخلي سبيل أحمد مع سحب جواز سفره
في مباراة ماراثونية.. هولندا تضرب انجلترا بثلاثية وتواجه البرتغال في النهائي
تقرير.. ماذا حدث للوداد في تونس ولم يحدث للأهلي؟
تقرير.. تنافس نادال وفيدرر ..منذ بطولة فرنسا المفتوحة 2006 حتى بطولة أستراليا 2017
رسمياً.. إبراهيم نور الدين وأمين عمر ضمن حكام أمم إفريقيا
تقرير.. لماذا تم القبض على رئيس كاف؟ "عمرو فهمي كلمة السر"
تطور جديد حول رحيل تريزيجيه من قاسم باشا
دانيال ستوريدج.. شكرًا على الرقصة الأخيرة!
تقرير .. الكاف متهم غير مسؤول في أحداث فضيحة رادس
فلاش باك.. ماذا اخترت يا كوتينيو؟
كلوب يتخذ خطوته الأولى تحسبًا لرحيل صلاح
كانت هذه تفاصيل خبر ملف الخميس.. زيارة نافاس لمصر.. القبض على أحمد أحمد.. وحكمان مصريان في أمم أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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