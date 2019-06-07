رياضة | مفاجأة.. نجم ريال مدريد يعتذر لزيدان ويحسم مصيره مع الملكي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. نجم ريال مدريد يعتذر لزيدان ويحسم مصيره مع الملكي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم لاعب خط وسط ريال مدريد الإسباني مستقبله مع النادي الملكي بعد ارتباطه بمغادرة سانتياجو برنابيو هذا الصيف.

وتحدث سيبايوس لاعب وسط الريال عن مستقبله في تصريحات تم نقلها عبر موقع البرنابيو حيث قال: أنا طموح للغاية ، ولديّ أربع سنوات أخرى في مدريد وشرط جزائي كبير ، هدفي هو النجاح في ريال مدريد وأعتقد أنني سأفعل ذلك.

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وتابع لاعب الريال: زيدان كان دائمًا واضحًا معي ، ولن أخبرك بما أخبرني به لأنه خاص ، لكن في مرحلته الأولى كان واضحًا معي.

وحرص سيبايوس على الاعتذار على التصريحات التي أدلى بها عن مدربه زيدان عندما غادر المدرب النادي في عام 2018 ، حيث قال سيبايوس: الكلمات التي قلتها عن زيدان ربما لم تكن الأنسب.

وعن أهم شيئان بالنسبة لسيبايوس ، قال: أنا لاعب أحب أن أكون مهمًا وأحصل على دقائق ، لا أخشى مغادرة إسبانيا متوجهاً إلى إيطاليا أو ألمانيا أو الصين ، أينما ذهبت ، سيكون الأمر لأجل اللعب.