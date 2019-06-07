رياضة | المقاولون يقترب من ضم نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاولون يقترب من ضم نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثف مسئوولو نادى المقاولون العرب ، من اتصالاتهم مع لاعب خط وسط الفريق الاول لكرة القدم بنادي الاهلي ، هشام محمد ، من أجل الحصول على خدماته خلال الانتقالات الصيفية المقبلة .

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ويسعي عماد النحاس، المدير الفني للمقاولون، في الحصول على خدمات هشام محمد ، لحاجة خط وسط الذئاب لجهوده، خاصة في حال المشاركة بالبطولة العربية.

ويفكر هشام محمد ، في الرحيل عن القلعة الحمراء، خلال انتقالات الصيف، في ظل خروجه من حسابات الجهاز الفني، بقيادة الأوروجواياني مارتن لاسارتي.