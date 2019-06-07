رياضة | رد ساخر من محمد صلاح على اتهامه بالغرور "صورة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رد ساخر من محمد صلاح على اتهامه بالغرور "صورة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص محمد صلاح، نجم مصر وليفربول الإنجليزي، على الرد عن الاتهامات التي وجهت له بالغرور مؤخرا بطريقته الخاصة، بعد واقعة شكواه من تكدس الجماهير أمام منزله بقريته بنجريج بالغربية، ومنعه من أداء صلاة عيد الفطر.

ونشر "صلاح" عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر عبارة ساخرة، قال فيها: "محمد صلاح بقى مغرور علشان مش راضي يقعدني على حجره".

وكان محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، أعرب عن حزنه الشديد، لعدة أدائه لصلاة العيد، بسبب توافد أهالي قريته أمام منزله، أثناء خروجة لأداء الصلاة.

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وقال "صلاح" في تغريده على حسابه الرسمي على "تويتر" : "اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس أن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلي العيد.. دا ملوش علاقة بالحب.. دا بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية".

ومنع تجمع أهالي قرية نجريج، أمام منزل اللاعب محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، بمسقط رأسه من الخروج لتأدية صلاة العيد فى ساحة القرية المخصصة لتأدية الصلاة فيها، وبسبب احتشاد الأهالي، لم يستطع "صلاح" الخروج من منزله، ولم يؤدي صلاة العيد مع أهل قريته، فيما أدت زوجته الصلاة وسط الأهالي.