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مسعود أوزيل يكشف عن أمنيته قبل زفافه على الحسناء التركية

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بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مسعود أوزيل، لاعب فريق أرسنال الإنجليزي، عن أمنيته في حفل زفافه من الحسناء التركية أمينة جولشن المزمع، الجمعة، داعيًا جميع متابعيه وأصدقائه وأقربائه إلى دعم مشروع خيري لعلاج الأطفال حول العالم.

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قال في منشور عبر «فيسبوك»، مساء الخميس: «أنا محظوظ كلاعب كرة قدم محترف، لكنني أدعوكم إلى دعم مشروع شديد القرب إلى قلبي وقلب زوجتي، وهو يقوم على تحمل كلفة إجراء ألف عملية جراحية للأطفال».

أضاف: «المشروع يعمل بالتعاون مع أطباء ألمان وسويسريين لعلاج الأطفال حول العالم من الحروق»، مشيرًا إلى انطلاق المشروع عام 2014 بالتزامن مع بطولة كأس العالم في البرازيل.

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