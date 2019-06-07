شكرا لقرائتكم خبر عن مسعود أوزيل يكشف عن أمنيته قبل زفافه على الحسناء التركية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مسعود أوزيل، لاعب فريق أرسنال الإنجليزي، عن أمنيته في حفل زفافه من الحسناء التركية أمينة جولشن المزمع، الجمعة، داعيًا جميع متابعيه وأصدقائه وأقربائه إلى دعم مشروع خيري لعلاج الأطفال حول العالم.
قال في منشور عبر «فيسبوك»، مساء الخميس: «أنا محظوظ كلاعب كرة قدم محترف، لكنني أدعوكم إلى دعم مشروع شديد القرب إلى قلبي وقلب زوجتي، وهو يقوم على تحمل كلفة إجراء ألف عملية جراحية للأطفال».
أضاف: «المشروع يعمل بالتعاون مع أطباء ألمان وسويسريين لعلاج الأطفال حول العالم من الحروق»، مشيرًا إلى انطلاق المشروع عام 2014 بالتزامن مع بطولة كأس العالم في البرازيل.
كانت هذه تفاصيل خبر مسعود أوزيل يكشف عن أمنيته قبل زفافه على الحسناء التركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.