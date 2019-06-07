شكرا لقرائتكم محمد عبد العاطى لاعب دجلة يقترب من الانضمام للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل محمد عبد العاطى، لاعب وسط وادى دجلة، دائرة اهتمام مجلس ادارة الزمالك، وانه اقترب من الانضمام الى الفريق الأبيض. ظهر عبد العاطي بمستوي جيد مع دجلة خلال الفترة الأخيرة ليلفت أنظار أكثر من نادي فى الدوري للتعاقد معه. Advertisements

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