شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبون حصلوا على لقب "الرجل الخارق" فى فرقهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائمًا ما يتواجد فى كل فريق لاعب أو أكثر يطلق عليه من الجماهير لقب "الرجل الخارق" نظرًا لما يقدمه من تضحيات من أجل المصلحة العامة، وإعلاء خدمة الفريق فوق كل شيء.

هؤلاء اللاعبون أصبح لهم مكانة خاصة فى قلوب الجماهير، ونجحوا فى إثبات أن كرة القدم لا تعتمد فقط على المهارة والموهبة، بل تحتاج لـ"قلب الأسد" حتى يتمكن اللاعب من الفوز بحب الجماهير العاشقة للفريق الذى يرتدى قميصه، ونرصد أبرزهم فى الأسطر التالية..

طارق حامد يستكمل نهائى الكونفدرالية بـ"الدم"

رغم تعرضه للإصابة ونزيفه دمًا فى نهائى الكونفدرالية الأفريقية أمام نهضة بركان المغربى، طارق حامد لاعب وسط الزمالك أصر على استكمال المباراة حتى ساهم فى حصد فريقه اللقب الأفريقى لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء، ليزداد حب الجماهير لحامد وأطلقوا عليه "الرجل الخارق" فى الزمالك.

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أحمد عادل عبد المنعم يحظى بحب الأهلاوية

رحل عن القلعة الحمراء، وانضم لصفوف مصر المقاصة، إلا أن أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الأهلى، ما زال يحظى بحب وعشق الجماهير الحمراء، نظرًا للعديد من مواقفه الرجولية التى ظهر بها فى كل مرة يستعان به من أجل حراسة عرين الأهلى، وكان أبرزها التمسك بالاستمرار داخل المستطيل الأخضر رغم تعرضه للإصابة خلال مواجهة سيوى سبورت الإفوارى فى نهائى الكونفدرالية الأفريقية، والتى أنتهت بفوز الأهلى بهدف دون رد.

أحمد فتحى جوكر الأهلى

لم يكن أحمد فتحى مجرد لاعب وسط صفوف الأهلى، بل نال حب وعشق الجماهير الأهلاوية، وكذلك غير الأهلاوية، نظرًا لتضحياته ورجولياته داخل المستطيل الأخضر، حيث كان يتحامل فتحى على نفسه فى كثير من المواقف من أجل مصلحة الفريق، ويشارك فى أى مركز يحدده المدير الفنى، حتى وإن كان فى حراسة المرمى، ليصبح "الرجل الخارق" بالنسبة للجماهير.

محمود علاء صخرة دفاع الزمالك

فى فترة زمنية قصيرة، نجح محمود علاء مدافع الزمالك، فى نيل حب وعشق جماهير ناديه، نظرًا لرجوليته وتضحياته مع الأبيض، وظهر ذلك بوضوح فى العديد من المواقف، حيث كان يتعرض للإصابة ورغم ذلك يصر على الاستمرار وعدم الخروج من أرض الملعب، خوفًا على مصلحة فريقه.