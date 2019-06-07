عبد العاطى "دجلة" يقترب من الزمالك بسبب مستقبل ساسى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقترب محمد عبد العاطى، لاعب وسط وادى دجلة، من الانضمام للزمالك فى الموسم المقبل، وذلك لتدعيم هذا الخط بالفريق، خاصة أنه من المنتظر وصول عروض للدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الأبيض، خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما تألق مع الفريق بقوة فى الموسم الحالى، قبل أن يتعرض للإصابة بكسر فى الشظية خلال لقاء الأبيض مع حسنية أغادير المغربى، بدور ربع نهائى الكونفدرالية الأفريقية التى توج بها الفريق مؤخرًا، ليخضع لعملية جراحية ومن بعدها فترة تأهيل فى تونس حتى يستطيع اللحاق بمنتخب نسور قرطاج فى بطولة كأس الأمم الأفريقية. شارك ساسى مع الزمالك فى 37 مباراة بواقع 20 مباراة فى الدورى أحرز خلالها 7 أهداف و11 مباراة فى الكونفدرالية احرز خلالهم هدفين، و4 مباريات فى البطولة العربية ومباراة فى كأس مصر ومباراة السوبر المصرى السعودى. ظهر عبد العاطي بمستوى جيد مع دجلة خلال الفترة الأخيرة ليلفت أنظار أكثر من نادي فى الدوري للتعاقد معه.

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