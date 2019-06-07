شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. منتخب بنات السلة يعود من منغوليا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود اليوم بعثة منتخب السلة بنات تحت 18 سنة، إلى القاهرة قادمة من منغوليا بعد المشاركة فى بطولة العالم
وقد خاض المنتخب خلال المنافسات 4 مباريات خسر أمام منتخبات الصين والمكسيك وأوكرانيا وفاز على سيريلانكا.
يضم المنتخب كلاً من يارا أسامة، وسلمى هشام، وملك هشام، وإنجى صلاح.
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