شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. منتخب بنات السلة يعود من منغوليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود اليوم بعثة منتخب السلة بنات تحت 18 سنة، إلى القاهرة قادمة من منغوليا بعد المشاركة فى بطولة العالم

وقد خاض المنتخب خلال المنافسات 4 مباريات خسر أمام منتخبات الصين والمكسيك وأوكرانيا وفاز على سيريلانكا.

يضم المنتخب كلاً من يارا أسامة، وسلمى هشام، وملك هشام، وإنجى صلاح.