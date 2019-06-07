رياضة | تونس تواجه العراق في البروفة الاولى قبل كأس أمم أفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تونس تواجه العراق في البروفة الاولى قبل كأس أمم أفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقى المنتخب التونسي اليوم الجمعة مع نظيره المنتخب العراقي ضمن المباريات الودية التي يخوضها نسور قرطاج إستعداداً لبطولة كأس الامم الافريقية المقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو.

وكان رفقاء فرجاني ساسي قد أجروا الحصة التدريبية الاخيرة لهم على ملعب المنزه الخميس شارك بها 21 لاعباً وإستمرت لمدة 75 دقيقة كاملة.