رياضة | الصحف الاسبانية تكشف تفاصيل صفقة هازارد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحف الاسبانية تكشف تفاصيل صفقة هازارد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لا تزال جماهير ريال مدريد في كل مكان تنتظر الإعلان الرسمي عن صفقة انتقال إيدين هازارد إلى النادي الملكي وذلك بعد تأكد إغلاق الصفقة نهائياً والاتفاق على التفاصيل.

وقالت صحيفة "البرنابيو" عبر غلافها الصادر اليوم الجمعة أن الاتفاقية تمت والإعلان الرسمي عن الصفقة من ريال مدريد سيكون اليوم.