رياضة | 9 صفقات على رادار الألومنيوم استعدادا للموسم الجديد

دخل الجهاز الفني لفريق نادي الألومنيوم بقيادة ياسر الكناني المدير الفني للفريق، في عدة مفاوضات، لتدعيم صفوف الفريق، استعدادا للموسم الجديد، بدوري القسم الثاني، لاسيما وأن الفريق في حاجة لتدعيم صفوفه بأكثر من 12 لاعب.

وعلم “الخليج 365 الرياضي” أن الجهاز الفني فتح باب المفاوضات مع أكثر من لاعب بمجموعة الصعيد، منهن طارق أبو النسب، لاعب المنيا، ومحمود الأميري، لاعب كفر الشيخ، وحسام البدري، لاعب بورتو وعبد المجيد جيدا، لاعب وسط البنك، ومحمود عاطف ميسي، مهاجم بني سويف، وأحمد رضا، ومحمود شريدة، لاعبا المنيا، وحمادة المعنا، مهاجم شبان قنا، وفيصل غريب مهاجم التعدين.

ومن المتوقع الإعلان عن الصفقات التي انتهي من إبرامها الجهاز الفني، خلال الساعات المقبلة، قبيل بدء فترة الإعداد للموسم المقبل، والمقرر بدأها غدا السبت .