رياضة | سيرجيو فارياس يقترب من قيادة عملاق الاندية الكويتية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيرجيو فارياس يقترب من قيادة عملاق الاندية الكويتية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة من الكويت أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية تفاضل حالياً بين البرازيلي سيرجيو فارياس والتونسي علي معلول من أجل قيادة الفريق.

وتجعل المطالب المالية الكبيرة التي وضعها معلول الذي سبق له وأن قاد الفريق الأزرق فنياً أمر توليه الادارة الفنية من جديد محل شك خاصةً وأن الادارة لا تتوفر على دعم مادي للتعاقد معه.