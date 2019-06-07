رياضة | سيرجيو فارياس يقترب من قيادة عملاق الاندية الكويتية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيرجيو فارياس يقترب من قيادة عملاق الاندية الكويتية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكدت بعض المصادر الصحفية الصادرة من الكويت أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية تفاضل حالياً بين البرازيلي سيرجيو فارياس والتونسي علي معلول من أجل قيادة الفريق.
وتجعل المطالب المالية الكبيرة التي وضعها معلول الذي سبق له وأن قاد الفريق الأزرق فنياً أمر توليه الادارة الفنية من جديد محل شك خاصةً وأن الادارة لا تتوفر على دعم مادي للتعاقد معه.
كما سيكلف معلول خزائن النادي مبالغ طائلة من أجل إستقطاب بعض اللاعبين المحترفين ما جعل بعض الأصوات تتعالى حول رفض فكرة توليه المهمة مرة أخرى.
في المقابل إرتفعت أسهم فارياس والتي تبدو الفرصة مواتية من أجل قياده الفريق بسبب مطالبة المادية الأقل بكثير من نظيره التونسي.
كما يمتلك فارياس سيرة ذاتيه رائعة أبرزها تحقيقه لقب كأس العالم للشباب التي أقيمت في مصر عام 1997 بالإضافة إلى حصوله على لقب بطولة الدوري الكوري مع بوهانج عام 2007 وبطولة الكأس في العام التالي.
وحقق البرازيلي أيضاً بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة في كوريا عام 2009 ونجح في التتويج مع الفريق ذاته بلقب دوري أبطال آسيا في نفس الموسم وتولى القيادة الفنية للاهلي السعودي والوصل الاماراتي.