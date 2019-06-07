هولندا تحقق فوزًا مثيرًا على إنجلترا وتتأهل لنهائي دوري الأمم الأوروبية

حقق المنتخب الهولندي فوزا مثيرا على نظيره منتخب إنجلترا بثلاثة أهداف مقابل هدف، بعد امتداد المباراة للأوقات الإضافية، ليتأهل إلى المباراة النهائية لدورى الأمم الأوروبية، والتى جمعت المنتخبين مساء الخميس على ملعب "افونسو هنريكيس"، فى نصف نهائى البطولة.

أنهى منتخب إنجلترا الشوط الأول من المباراة متقدما بهدف، سجله ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد فى الدقيقة 32 من زمن اللقاء، عن طريق ركلة جزاء.

وفى الشوط الثانى نجح ماتياس دى ليخت فى تسجيل هدف التعادل لمنتخب هولندا فى الدقيقة 73 من عمر المباراة، من ضربة رأسية قوية، فشل حارس إنجلترا فى التصدى لها، لينتهى الوقت الأصلى من المباراة بهذه النتيجة، وتمتد إلى الأشواط الإضافية.

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ومنح كايل ووكر مدافع إنجلترا فى منح منتخب الطواحين الهدف الثانى فى الدقيقة 97، بعد اصطدام الكرة المسددة من كويسنى بروميس لاعب هولندا، لتسكن شباك الحارس بيكفورد.

وسجل كوينسى بروميس ثالث أهداف هولندا فى الدقيقة 114 من زمن اللقاء، مستغلا خطأ دفاعى جديد من الإنجليز.

ويواجه المنتخب الهولندى نظيره البرتغالى فى المباراة النهائية لدوري الأمم الأوروبية يوم الأحد المقبل.