شكرا لقرائتكم الاهلى يمنح صلاح محسن اجازة 24 ساعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل منح مجلس غدارة النادى الأهلىن صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، 24 ساعة أجازة، بعد إتمام زواجه أمس الخميس فى حضور عدد من نجوم الرياضة وزملائه فى الفريق الأحمر، حيث من المقرر أن يسافر اللاعب لأوزبكستان للحاق بمعسكر المنتخب الأولمبي.
وأحتفل صلاح محسن بحنته في الشرقية أول أمس الأربعاء فى حضور أقاربه وأهل بلده.
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