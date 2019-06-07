شكرا لقرائتكم خبر عن أجيري يرفع الحمل التدريبي للمنتخب بسبب إجازات المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم خوض المنتخب تدريباته اعتبارًا من اليوم على فترتين استعدادًا لمباريات أمّم أفريقيا 2019 والتي يستهلها الفراعنة بمواجهة زيمبابوي يوم 21 يونيو المقبل باستاد القاهرة.

ويرغب أجيري في رفع الحمل التدريبي خاصة أن معظم المحترفين حصلوا على إجازات طويلة قبل المعسكر بعدما انتهت دورياتهم مبكرًا لذا يرغب في رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين.

كان أجيري أعلن قائمة تضم 25 لاعبا للمعسكر وهم أحمد المحمدي (أستون فيلا الإنجليزي)، ووليد سليمان (الأهلي)، وعبدالله السعيد (بيراميدز)، وأحمد علي (المقاولون العرب)، ومحمد النني (أرسنال الإنجليزي)، ومحمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، وأحمد حجازي (ويست بروميتش الإنجليزي)، وعمر جابر (بيراميدز)، وأحمد الشناوي (بيراميدز)، ومروان محسن (الأهلي)، ومحمد أبو جبل (سموحة)، وطارق حامد (الزمالك)، وأحمد حسن كوكا (أولمبياكوس اليوناني)، وعلي غزال (فيرنس البرتغالي)، ومحمود حسن "تريزيجيه" (قاسم باشا التركي)، وعمرو وردة (أتروميتوس اليوناني)، وأيمن أشرف ومحمد الشناوي (الأهلي)، ومحمود حمدي "الونش" (الزمالك)، وباهر المحمدي (الإسماعيلي)، وأحمد أيمن منصور (بيراميدز)، ونبيل عماد "دونجا" (بيراميدز)، ومحمود عبدالرحيم "جنش" ومحمود علاء (الزمالك) وأحمد أبو الفتوح (سموحة).