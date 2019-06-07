شكرا لقرائتكم خبر عن 24 ساعة إجازة زواج لصلاح محسن مهاجم الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحصل صلاح محسن مهاجم الأهلى على إجازة 24 ساعة فقط، بعد إتمام زواجه أمس الخميس فى حضور عدد من نجوم الرياضة وزملائه فى الفريق الأحمر، حيث من المقرر أن يسافر اللاعب لأوزبكستان للحاق بمعسكر المنتخب الأولمبي.

واحتفل صلاح محسن بحنته في الشرقية أول أمس الأربعاء فى حضور أقاربه وأهل بلده.

وكان الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارتن لاسارتي قد مد الراحة السلبية للاعبيه لمدة 48 ساعة في ظل عدم ارتباط الفريق الأحمر بخوض مباريات في الوقت الحالي.