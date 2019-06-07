أسوان يتعاقد مع جلال العقدة ظهير أيسر بتروجت لمدة موسمين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد نادى أسوان مع جلال العقدة ظهير أيسر بتروجت، لمدة موسمين ضمن استعدادات الفريق الصعيدى الموسم الجديد، بعد الصعود لدورى الأضواء.
حضر توقيع العقود مجدى عبد العاطى المدير الفنى لأسوان ووكلاء اللاعبين وائل فؤاد وأحمد الساعات، حيث أبدى عبد العاطى رغبة فى ضم العقدة فور حسم أمر هبوط بتروجت، خاصة أن اللاعب حر وانتهى عقده انتهى مع النادى البترولى.
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