شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الكاراتيه ينافس فى بطولة الدورى العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم منافسات الدورى العالمى للكاراتيه التى تقام بالصين وتستمر حتى 10 يونيو الجارى، بمشاركة المنتخب الوطنى.

وقد خضع اللاعبون إلى عملية الوزن أمس، لتحديد الأوزان والمنافسين فى البطولة، وقرعة المباريات.

تضم قائمة المنتخب كلاً من سارة عاصم، رضوى سيد، ريم أحمد، ياسمين حمدى، جيانا محمد فاروق، فريال اشرف، ياسمين الهوارى، أحمد اشرف، مالك جمعة، على محمد الصاوى، محمد الكتبى، محمد أحمد رمضان، عبد الله هشام، عبد الله ممدوح، طه طارق.

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ويرأس البعثة سيد نصر عضو مجلس إدارة الاتحاد ويرافقه كل من محمد عبد الرحمن، هانى قشطة مدربان، هيثم صبحى، وعصام صقر حكام دوليين.