هولندا تسقط انجلترا ويتأهل لنهائي الأمم الأوروبية



فاز فريق هولندا على انجلترا 3/1في المباره التي اقيمت بينهما علي ملعب افونسو ليتاهل الطواحين للمباراة النهائيه لبطوله الامم الاوروبيه. النهائيه لبطوله الامم الاوروبيه. وكانت المباراه قد انتهت بالتعادل الايجابي

وتقام المباراه النهائيه يوم الاحد بين هولندا والبرتغال.

1/1ولعب الفريقان وقت اضافي نجح خلاله الطواحين في احراز هدفين ليصعد الفريق للمباراه النهائيه للبطولة.وتقام المباراه النهائيه يوم الاحد بين هولندا والبرتغال.

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