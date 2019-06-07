غدا.. استكمال اختبارات الكشف عن موهوبين كرة القدم "top talents"

يستكمل السبت المقبل الموافق ٨ يونيه ٢٠١٩ اختبارات "top talants" للكشف عن الموهوبين تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة في كرة القدم في محافظة المنوفية.

حيث تقام في محافظة المنوفية الاختبارات داخل استاد جمهورية شبين الرياضي بدءا من الساعة ٨ صباحا، وتقام

الاختبارات من سن ١٠ الي ١٨ سنة.وتتواجد الاستمارات الخاصة بالاختبارات في مديرية الشباب والرياضة بالمحافظةويتم استكمال الاختبارات بعد توقف خلال شهر رمضانالجدير بالذكر انه ستقام في المرحلة القادمة الاختبارات في المحافظات الحدوديةوهي مطروح شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الاحمر بالإضافة إلى محافظات صعيد مصر ياتي ذلك حرصا من وزارة الشباب والرياضة بالاهتمام بمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية للكشف عن المواهب في كرة القدم من سن ١٠ الي ١٨ سنة.وانه سوف يتم انتقاء اللاعبين بعناية شديدة تحت اشراف نخبة من المدربين المتخصصين فى اكتشاف المواهب.