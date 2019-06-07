غدا.. استكمال اختبارات الكشف عن موهوبين كرة القدم "top talents"

يستكمل السبت المقبل الموافق ٨ يونيه ٢٠١٩ اختبارات "top talants" للكشف عن الموهوبين تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة في كرة القدم في محافظة المنوفية.
حيث تقام في محافظة المنوفية الاختبارات داخل استاد جمهورية شبين الرياضي بدءا من الساعة ٨ صباحا، وتقام
وتتواجد الاستمارات الخاصة بالاختبارات في مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة
ويتم استكمال الاختبارات بعد توقف خلال شهر رمضان
الجدير بالذكر انه ستقام في المرحلة القادمة الاختبارات في المحافظات الحدودية
وانه سوف يتم انتقاء اللاعبين بعناية شديدة تحت اشراف نخبة من المدربين المتخصصين فى اكتشاف المواهب.
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