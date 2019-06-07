رياضة | فتحي الجبال: ركلات الجزاء أنصفت الصفاقسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فتحي الجبال: ركلات الجزاء أنصفت الصفاقسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد فتحي الجبال المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الصفاقسي عن أن فوز فريقه على نادي الترجي في نصف نهائي كأس تونس مستحق للغاية.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها للصحف التونسية عبر الجبال عن سعادته الكبيرة بالوصول إلى النهائي خاصةً وأن الرهان كان كبير بين الفريقين فالترجي يضم بين صفوفه لاعبين على أعلى مستوى لكن لاعبونا كان لديهم حظوظ وروح إنتصارية.