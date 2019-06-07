رياضة | مجدي تراوري يشكك في صحة هدف الصفاقسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مجدي تراوري يشكك في صحة هدف الصفاقسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مجدي تراوري المدرب المساعد لفريق الكرة الأول بنادي الترجي الرياضي التونسي أن فريقه قدم مباراة كبيرة للغاية ضد الصفاقسي في نصف نهائي كأس تونس ولم يكن يستحق الخسارة.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها بعد المباراة أكد أن الجهاز الفني بعد القرارات التي صدرت من الكاف مؤخراً بخصوص مباراة الوداد حاول أن يجهز اللاعبين ذهنياً ليكونوا جاهزين لمباراة اليوم ونجحنا بالفعل.

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