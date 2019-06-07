رياضة | هل يعوض كايو جماهير العين عن حسين الشحات ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يعوض كايو جماهير العين عن حسين الشحات ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي صفقة إنتقال البرازيلي كايو كانيدو قادماً من صفوف نادي الوصل في صفقة كلفت خزائن الفريق مبلغ 6 مليون دولار أمريكي.

وتعول جماهير العين كثيراً على اللاعب من أجل قيادة سفينة الفريق إلى بر الأمان والوقوف على منصات التتويج بعد أن خرج الفريق خالي الوفاض الموسم الجاري.

وفرط العين في بطولة دوري الخليج العربي الاماراتي لمصلحة فريق نادي الشارقة وأنهى البطولة في المركز الثالث برصيد 46 نقطة بعد أن لعب 26 جولة حقق الفوز في 14 مباراة وتعادل في 4 وخسر 8.

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وفي دوري أبطال آسيا ودع الفريق العيناوي المنافسات سريعاً من دور المجموعات بعد أن تلقى أربعة هزائم وتعادل في مناسبتين وفشل في تحقيق أي فوز خلال ستة مباريات ما جعله يحتل المركز الأخير في المجموعة الثالثة برصيد نقطتين.

وتعول جماهير نادي العين على كايو كثيراً من أجل الظهور بصورة مشرفة لتعويضهم عن رحيل الدولي المصري حسين الشحات وقدومه لصفوف النادي الاهلي.

فهل يقدر كايو على القيام بنفس الأدوار التي قام بها الشحات ؟