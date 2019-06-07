رياضة | عقوبات قاسية تنتظر أوليمبيك آسفي بعد أحداث مباراة الكوكب المراكشي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقوبات قاسية تنتظر أوليمبيك آسفي بعد أحداث مباراة الكوكب المراكشي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت بعض المصادر الخاصة من داخل لجنة الإنضباط والتأدين في إتحاد الكرة المغربي أن اللجنة سوف تجتمع من أجل الإستقرار على العقوبات التي سيتم توقيعها بحق نادي أوليمبك آسفي على خلفية الأحداث التي رافقت مباراتهم ضد الكوكب المراكشي لحساب الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المغربي.

وكانت المباراة قد شهدت إقتحام الجماهير لأرضية الملعب ما جعلها تتوقف لفترة طويلة كما شهد المسيرة وجود أحداث فوضى كبيرة جعلت سلامة اللاعبين مهددة بشدة ودون الحكم في تقريره ما حدث وهو الذي ستنظر له اللجنة جيداً.