رياضة | كونتي يخطط لخطف نجم الريال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كونتي يخطط لخطف نجم الريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينوي أنطونيو كونتي مدرب نادي إنتر ميلان الإيطالي، خطف صفقة من صفوف ريال مدريد، من أجل تدعيم الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية، إن أنطونيو كونتي يرغب في تدعيم خط دفاع إنتر ميلان بضم ناتشو فيرنانديز لاعب ريال مدريد.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن ناتشو الذي فشل في حجز مقعده الأساسي في تشكيلة ريال مدريد يعد أحد أوراق زين الدين زيدان، لأنه لاعب "جوكر".

وأشارت الصحيفة إلى أن ضم إيدير ميليتاو من بورتو، واستمرار الثنائي راموس وفاران مع الميرنجي فذلك قد يُعجّل من رحيل ناتشو.