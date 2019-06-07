رياضة | ضربة جديدة موجعة للبرازيل قبل كوبا أمريكا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضربة جديدة موجعة للبرازيل قبل كوبا أمريكا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض منتخب البرازيل لضربة موجعة بعد إصابة نيمار جونيور في ودية قطر والتي أقيمت فجر اليوم الخميس وفاز بها نجوم السيليساو بهدفين دون رد.

وخرج نيمار من الملعب وهو يعاني من إصابة في كاحل القدم اليمنى، ليتأكد غياب البرازيلي عن المشاركة في بطولة كوبا أمريكا هذا الشهر.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن فينيسيوس جونيور لاعب نادي ريال مدريد الشاب والذي لم يتم ضمه لقائمة السيليساو في بطولة كوبا أمريكا قد يكون بديلًا للنجم نيمار.

ويقترب تيتي مدرب البرازيل من استبدال نيمار في قائمة راقصي السامبا لبطولة كوبا أمريكا، إذا اعتبرت اللجنة الطبية لاتحاد أمريكا الجنوبية أن إصابة اللاعب خطيرة.