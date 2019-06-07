رياضة | الاتحاد السكندرى يسعى لتمديد إعارة نجم الأهلى الشاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الاتحاد السكندرى يسعى لتمديد إعارة نجم الأهلى الشاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادى الاتحاد السكندرى، فى مفاوضات مع إدارة النادى الأهلى لتمديد إعارة اللاعب الشاب عمار حمدى، والذي قدم مستوى مميز مع سيد البلد خلال فترة إعارته هذا الموسم.

Advertisements

ولم يتلقي الفريق السكندري حتى الآن، القرار النهائي من مسئولي الأهلي سواءا بالرفض او القبول.

وكان لاسارتي المدير الفني للأهلي، قد طلب في وقت سابق عودة اللاعب للفريق عقب انتهاء إعارته بسبب المستوى الجيد الذي قدمه مع الاتحاد وظهوره بمستوى مميز.