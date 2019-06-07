رياضة | غياب الرؤساء هاجس يقلق اتحاد الكرة السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غياب الرؤساء هاجس يقلق اتحاد الكرة السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه الانظار خلال الأايام القليلة المقبلة إلى وجود بعض التحركات لدى الأندية السعودية لدعم فرقها قبل إنطلاق الموسم الجديد على الرغم من وجود فراغ إداري يضرب محبي كرة القدم في المملكة.

وتشعر الجماهير بالقلق حيث ينتظر الاتحاد السعودي برئاسة لؤي السبيعي الذي تم تكليفه بهذا المنصب بعد إستقاله قصي الفواز ينتظر إنتخابات إختيار الرئيس والأعضاء الجدد.