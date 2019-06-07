لماذا مُنع محمد صلاح من أداء صلاة العيد؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وصل النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، إلى مسقط رأسه قرية نجريج بمحافظة الغربية، لقضاء عيد الفطر المبارك مع أسرته، ولخوض استعدادات منتخب مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

محمد صلاح، لاعب شن هجوما حادا على بعض الصحفيين ووسائل الإعلام بسبب تعرضه للحصار داخل منزل أسرته في محافظة الغربية، وعدم تمكنه للخروج من المنزل وأداء صلاة العيد.

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نجم منتخب مصر كتب عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “اللي بيحصل من بعض الصحفيين وبعض الناس إن الواحد مش عارف يخرج من البيت علشان يصلي العيد.. دا ملوش علاقة بالحب، دا بيتقال عليه عدم احترام خصوصية وعدم احترافية”.

وسائل إعلام مصرية كانت قد ذكرت أن قوات الأمن قررت إغلاق الشارع المؤدي إلى منزل محمد صلاح، خوفا من تزايد الحشود أمام منزله، حيث يقضي أجازة العيد برفقة عائلته، وذلك بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا مع ليفربول.

اللاعب كان قد شارك في مباراة نهائي دوري بطال أوروبا كاملة أمام توتنهام، والتي انتهت بفوز الريدز بهدفين نظيفين سجل صلاح الهدف الأول وأوريجي الثاني.