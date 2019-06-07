مفاجأة في قضية اتهام كريستيانو رونالدو بالاغتصاب

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
لا تزال أصداء تهمة الاغتصاب التي تواجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، حديث الصحافة العالمية، إلا أن تطورا جديدا في القضية قد حدث مؤخرا.
وبحسب وكالة “بلومبرج”، فقد سقطت شكوى الاغتصاب بحق اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، بدون تحديد ما إذا تم التوصل إلى اتفاق مالي بين الطرفين.. وتم تقديم إخطار بالتخلي الطوعي عن الشكوى في محكمة ولاية نيفادا في مدينة لاس فيجاس الأمريكية.
الوكالة لم تذكر ما إذا كانت المدعية، عارضة الأزياء السابقة كاثرين مايورغا، قد توصلت إلى اتفاق رضائي مع رونالدو أم لا.
كاثرين مايورغا، كانت قد تقدمت بشكوى في ولاية لاس فيجاس تتهم رونالدو باغتصابها في 13 يونيو 2009 في غرفتها بالفندق، وأنه مارس عليها ضغوطا لتوقيع اتفاق مالي لالتزام الصمت بشأن ما حصل، ونفى رونالدو صاحب الـ 34 عاما، الاتهامات بشدة.
كاثرين كانت قد صرحت بأنها رغم توصلها إلى تسوية مالية مع رونالدو، إلا أنها شعرت بعد فترة قصيرة من عملية الاغتصاب المزعومة، بصدمة عاطفية لم تسمح لها بالمشاركة في عملية الوساطة، وبعد الاتهامات المتجددة، اعادت شرطة لاس فيجاس فتح تحقيق.
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