آخر تطورات اتهام نيمار دا سيلفا بالاغتصاب.. صفعة للفتاة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف محاميّ الفتاة المدعية على النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم فريق باريس سان جيرمان، باغتصابها، وجود تناقضات في أقوالها، مما دفعهم إلى قطع العلاقة معها.

ووفقا لما ذكرته “سكاي نيوز” نقلا عن شبكة “غلوبو” التلفزيونية، فقد طلب الاتحاد البرازيلي لكرة القدم تأجيل ذهاب نيمار إلى مركز الشرطة بعد بث الرسائل الحميمية للشابة التي اتهمته باغتصابها.

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شبكة “غلوبو” كانت قد بثت نص رسالة القطيعة مع المدعية وفيها يعلن المحامون في مكتب “فرنانديش إي أبرو” أن موكلتهم بدأت بالتأكيد لهم أن علاقتها مع نيمار كانت برضاها، ثم أصبح الأخير لاحقا عنيفا ومعتديا عليها.

المكتب أضاف، أنه في الدعوى أمام الشرطة البرازيلية بمساعدة محام آخر، قامت الشابة بوصف الأحداث على أنها اغتصاب، وهذا ادعاء مختلف كليا.

متحدث باسم الاتحاد البرازيلي كان قد قال وفقا لوكالة “فرانس برس”: اقترحنا تأجيل هذا الاستماع، بعد أن أشارت تقارير معظم الصحف البرازيلية إلى استدعاء نيمار للحضور، الجمعة المقبل، إلى مركز شرطة مكافحة الجرائم الإعلامية في ريو دي جانيرو (جنوب شرق) حيث يستعد مع منتخب بلاده لخوض “كوبا أميركا”.

وفي التاريخ المحدد، سيكون نيمار في بورتو أليغري (جنوب) حيث سيخوض المنتخب البرازيلي مباراة ودية الأحد مع هندوراس استعدادا للبطولة القارية التي تستضيفها بلاده من 14يونيو إلى7 يوليو