شكرا لقرائتكم خبر عن بعد التحقيق معه.. رئيس «كاف» يستعرض استعدادات تنظيم كأس أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أحمد أحمد، اجتماعا مع المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الأفريقية، الخميس، في مقر إقامته في باريس.
حضر الاجتماع عدد من المسئولين في الاتحاد الأفريقي، حيث تم استعراض آخر الاستعدادات الخاصة بتنظيم البطولة التي تنطلق في مصر 21 يونيو الحالي، على هامش اجتماعات الاتحادين الدولي والأفريقي.
جاء ذلك بعد انتهاء رئيس الاتحاد الأفريقي من الإدلاء بأقواله أمام جهات التحقيق الفرنسية في الشكوى المقدمة ضده.
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