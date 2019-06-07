شكرا لقرائتكم خبر عن الحازمي: نسعى لاختيار أهازيج سعودية للمصارعة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مؤيد الطبيشي (جدة)

مع انطلاق مهرجان عالم المصارعة الترفيهية (سوبر شو داون) والمقام في مدينة جدة في ملعب الجوهرة المشعة، اليوم (الجمعة)، أنشأ الشاب نواف الحازمي الشغوف والعاشق لرياضة المصارعة الترفيهية مع 20 شابا أول رابطة سعودية لعالم المصارعة، والذي أكد شغفه وحبه للعبة، مؤكدا أن البطولات التي نظمتها الهيئة العامة للرياضة خلال المواسم الماضية كفيلة بأن تنمي ثقافة اللعبة بين الشباب، وتخرج العديد من النجوم المحليين. وكانت حصيلة الحوار كالتالي:

• كيف تم إنشاء الرابطة؟

•• بدأت الرابطة عبر سيرفر مجتمع المصارعة العربي عبر الدسكورد، إذ تم النقاش عن عرض «سوبر شو داون» المزمع عرضة في جدة، والذي نتوقع له تفاعلا من محبي رياضة المصارعة.

• هل تجدون الدعم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أم أن هذه الرياضة تحتاج المزيد من تسليط الأضواء من قبل الإعلام؟•• بكل تأكيد الدعم لايزال ضعيفا مقارنة بالرياضات الأخرى، فالرياضات الأخرى يتوفر لها اتحاد رياضي سعودي مختص وهذا الشيء يزيد من شعبية اللعبة، ولكن المصارعة في السعودية ورغم الشعبية الكبيرة في التسعينات إلا أن الكثير ابتعد عنها بعد حقبة «الاتيتود ايرا» ولكن مازال هناك الكثير من العشاق وأكبر دليل على ذلك عرضا «كراون جول» و «جريتست رويال رامبل» والذي قابلهما إقبال كبير.

• هل تعتقدون أن مواقع التواصل الاجتماعي سهلت لكم مهمة إيصال أصواتكم وتحليلاتكم؟•• بكل تأكيد ولذلك تتواجد الكثير من الحسابات المختصة بالمصارعة في «تويتر» وانتشار ثقافة البودكاست في العالم العربي.

• هل تروم أن الإعلام الرسمي حتى الآن لم يهتم بإنشاء برامج عن المصارعة؟•• للأسف الإعلام المرئي متجاهل لبرامج المصارعة بشكل كبير جدًا، وقبل مدة تواصلت مع إحدى الإذاعات وتجاوبوا معي وأظهروا رغبة كبيرة لإنشاء برنامج مصارعة.

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• ما هي المصاعب والتحديات التي واجهتكم؟•• أكبر المشكلات هي اختلاف وجهات النظر حيث إن جماهير المصارعة منقسمة الآراء، ولذلك يجب عليك العناية في اختيار الهتافات ورغم حرصنا على اختيار الهتافات إلا أن هناك منتقدين للأمر.

• هل الرابطة سوف تدعم الأهازيج السعودية؟•• نأمل ذلك ولكن نأمل بابتكار هتافات عربية مناسبة للمصارعة بشكل أكبر.

• من شجعكم لإنشاء هذه الرابطة؟•• للأسف الدعم كان ذاتيا.

• ما هي أهدافكم ودوافعكم من خلال إنشاء الرابطة؟•• إظهار قوة وتأثير الجمهور السعودي، فكلنا نرى الجماهير في مباريات كرة القدم وتفاعلها العالي ونريد نثبت أن عشاق المصارعة كذلك بنفس القوة.

• هل تعتقدون أن يوما ما سوف نرى مهرجان الأحلام (الرسلمانيا) هنا في المملكة العربية السعودية؟•• نأمل ذلك، ولكن من الصعب أن نرى هذا الشيء كون الـ WWE لم تقيم أي عرض مينيا خارج أمريكا وكندا.

• هل تم إنشاء هتافات خاصة للمصارعين السعوديين في حال مشاركتهم في العرض القادم؟•• هناك بعض الهتافات المحضرة للمصارعين السعوديين في حال المشاركة ولكن هي مفاجأة في حال مشاركتهم.