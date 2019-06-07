شكرا لقرائتكم خبر عن عيد جدة «سوبر شوداون» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة)

على طريقة خاصة ومليئة بالإثارة والتشويق، تعايد الهيئة العامة للرياضة محبي وعشاق المصارعة الحرة بعرض سوبر شوداون، والذي ينتظره عشاق اللعبة، ويعتبر هذا العرض هو الثاني من نوعه بعد أن تم إطلاقه 2018 في أستراليا. وتعد هذه الاستضافة الثالثة في السعودية لـ wwe، والثانية في جدة، وينتظر الجماهير عرضا مدهشا جديدا لنجوم WWE في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية اليوم (الجمعة). ويأتي ذلك وسط إقبال كبير على شباك التذاكر إذ بيعت جميع التذاكر في وقت مبكر، وجاءت أسعار تذاكر عرض WWE Super ShowDown، أفرادا وعائلات «رؤية محدودة» 25 ريالا، و75 ريالا عائلات فئة ذهبية، و400 ريال فضية VIP، وهو نفس سعر الذهبية VIP.

وبلغ سعر تذكرة العائلات والأفراد المقاعد العليا 75 ريالا، فيما جاءت أسعار العائلات والأفراد في المقاعد المتوسطة والسفلية، 25 ريالا «رؤية محدودة»، و50 ريالا الدرجة العادية.

ووصل سعر التذكرة الأرضية للعائلات في عرض WWE Super ShowDown إلى 750 ريالا، وألف ريال لأرضية الملعب VIP، و2000 ريال للبلاتينية في أرضية ملعب الجوهرة.

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وسبق أن أشارت الهيئة العامة للرياضة عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، إلى أن تذاكر عرض WWE Super ShowDown متوفرة عبر منصة شارك.

وسيشهد العرض أهم النزالات بين أندرتيكر وغولدبيرغ، ونزالا آخر يبدأ كلما انتهى بين تريبل اتش وراندي أورتن، وسيلتقي بالحلبة في نزالات عنوانها «الشراسة» رومان رينز، سيث رولينز، أي جاي ستايلز وبروك ليسنر وغيرهم، كما ستشتعل الحلبة في نزال يضم 50 نجما من نجوم WWE في باتل رويال.

ويتوقع المتابعون أن يشهد العرض إقبالا كبيرا يوازي عرض رويال رامبل في جدة والذي حضره 80 ألف متفرج، خاصة وأن راندي أورتن سيلعب مرة أخرى في عرض WWE سوبر شوداون بينما سيكمل تريبل ايتش تاريخه الصاخب مع راندي أورتن من خلال مباراة واحد لواحد شوداون.

وفي منافسة مثيرة يواجه فريق (لوتشا هاوس بارتي) نجم WWE (لارس سوليفان) ضمن العرض المرتقب اليوم، وسيلعب نجم WWE (سيث رولينز) في مواجهة قوية ضد (بارون كوربن).