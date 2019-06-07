شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر عيناوي لـ«الخليج 365»: عموري في الهلال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) نفى مصدر بنادي العين الأخبار المتداولة حول رحيل لاعب الهلال عمر عبدالرحمن (عموري) من ناديه، وعودته إلى ناديه السابق نادي العين، مؤكدا لـ«الخليج 365» أن هذه الأخبار غير صحيحة، واللاعب لا يزال عقده ساريا مع الزعيم، وعندما تريد إدارة العين التعاقد مع اللاعب فإن الأمور ستمر عبر الطرق النظامية السليمة، ولن نسلك الطرق الملتوية، فالعلاقة بين الزعيمين، العين والهلال، علاقة أخوية. ومن جانب جماهيري طالب الشقردية مسيري النادي بعدم التفريط في اللاعب والمسارعة في تجديد عقده، وذلك لما يملكه اللاعب من قيمة فنية عالية، مشيرين إلى أن استمراره مع الفريق سيكون له مردود إيجابي من الناحية الفنية. وأنشأت الجماهير هاشتاقا يطالب التجديد، (#تجديد_عموري_مطلب_هلالي)، خاصة وأن الطبيب المشرف على علاج عموري أكد تعافيه بالكامل من الإصابة، وأنه قادر على العودة إلى الملاعب كما كان في السابق.

نفى مصدر بنادي العين الأخبار المتداولة حول رحيل لاعب الهلال عمر عبدالرحمن (عموري) من ناديه، وعودته إلى ناديه السابق نادي العين، مؤكدا لـ«الخليج 365» أن هذه الأخبار غير صحيحة، واللاعب لا يزال عقده ساريا مع الزعيم، وعندما تريد إدارة العين التعاقد مع اللاعب فإن الأمور ستمر عبر الطرق النظامية السليمة، ولن نسلك الطرق الملتوية، فالعلاقة بين الزعيمين، العين والهلال، علاقة أخوية. ومن جانب جماهيري طالب الشقردية مسيري النادي بعدم التفريط في اللاعب والمسارعة في تجديد عقده، وذلك لما يملكه اللاعب من قيمة فنية عالية، مشيرين إلى أن استمراره مع الفريق سيكون له مردود إيجابي من الناحية الفنية. وأنشأت الجماهير هاشتاقا يطالب التجديد، (#تجديد_عموري_مطلب_هلالي)، خاصة وأن الطبيب المشرف على علاج عموري أكد تعافيه بالكامل من الإصابة، وأنه قادر على العودة إلى الملاعب كما كان في السابق.

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